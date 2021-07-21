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Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо Путину

Анастасия Волоснова

Политика
Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо Путину
Фото: Администрация президента РФ

Десятилетний мальчик из Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту России Владимиру Путину с призывом «не терять веру в Европу» и передал письмо через российского посла. Заявление посольства России в Австрии было опубликовано в среду, 21 июля, на странице МИД России в Facebook.

Мальчик рассказал президенту, что очень интересуется Россией и начал изучать русский язык. Он призвал российского лидера «не терять веру в Европу».

— Страны Европы и Россия — близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче, — написал мальчик.

В российском посольстве выразили благодарность мальчику за его интерес к России и письмо. В ведомстве подчеркнули, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, которые хотят совместно работать над улучшением благополучия населения.

В сообщении также говорится, что мальчику отправят фотографию Путина с его личным автографом и несколько книг о России и Москве.

В июле Путин поддержал российского школьника, разволновавшегося на презентации проекта. Даниил Галастян рассказывал о проекте школы будущего, где мальчики и девочки учатся раздельно, но могут встречаться в общих зонах во время отдыха. Путин оценил предложение школьника и напомнил, что в России уже есть кадетские корпуса, где ученики учатся раздельно в зависимости от пола.

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