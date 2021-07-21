Спасатели помогли двум котам, оказавшимся в беде в Москве

Фото: Telegram / Что там в Москве?

Спасатели помогли двум столичным котам, которые оказались в беде.

Первый залез на дерево в районе Измайловского шоссе и слезть уже не смог. Животное по кличке Пушистик просидело там около дня, но затем ему на помощь пришли спасатели и достали кота с дерева. После этого ему оказали помощь ветеринары.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Другой кот выпал из окна квартиры на каркас вывески компании на первом этаже дома. Хозяйка не могла помочь животному и вызвала на помощь профессионалов.

Специалисты «Спасрезерва» при помощи лестницы забрались на высоту и вызволили животное, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

В конце мая спасательная операция по вызволению кота из окна развернулась в одной из московских многоэтажек. Когда животное пыталось попасть в дом после прогулки по карнизу, его зажало оконными створками.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, забрались на подоконник этажом ниже и шваброй втолкнули кота в квартиру. Сейчас его жизни ничего не угрожает, отмечает Telegram-канал «Что там в Москве?».