Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели помогли двум котам, оказавшимся в беде в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Спасатели помогли двум котам, оказавшимся в беде в Москве
Фото: Telegram / Что там в Москве?

Спасатели помогли двум столичным котам, которые оказались в беде.

Первый залез на дерево в районе Измайловского шоссе и слезть уже не смог. Животное по кличке Пушистик просидело там около дня, но затем ему на помощь пришли спасатели и достали кота с дерева. После этого ему оказали помощь ветеринары.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Другой кот выпал из окна квартиры на каркас вывески компании на первом этаже дома. Хозяйка не могла помочь животному и вызвала на помощь профессионалов.

Специалисты «Спасрезерва» при помощи лестницы забрались на высоту и вызволили животное, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

В конце мая спасательная операция по вызволению кота из окна развернулась в одной из московских многоэтажек. Когда животное пыталось попасть в дом после прогулки по карнизу, его зажало оконными створками.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, забрались на подоконник этажом ниже и шваброй втолкнули кота в квартиру. Сейчас его жизни ничего не угрожает, отмечает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Видео: Telegram / Москва с огоньком
Читайте также:
котыспасателивидео
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подвиг генерала Раевского

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Все мнения
О проекте