Нюша подтвердила свою беременность фотографией в соцсетях

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша в своем Instagram опубликовала фотографию, где показывает подписчикам, что ждет ребенка.

Впервые слухи о второй беременности Нюши возникли после того, как артистка появилась на премии Glamour Eco Award, где выглядела слегка полной. Но ее пиар-агент опроверг информацию о беременности певицы.

Позднее Нюша предстала перед зрителями уже беременной, снявшись в новом музыкальном клипе. А 21 июля она поделилась фотографией в соцсети, которую подписала как «Секси-мама индахаус».

На снимке Нюша предстала в коротком желтом платье, которое хорошо подчеркивает живот девушки.

Фото: Instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша уже имеет одного ребенка от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж в 2017 году. Певица раскрыла имя дочери — по документам она Серафима-Симба.

Ранее популярный американский певец Джастин Бибер опубликовал фотографию с провокационной подписью, чем озадачил своих фанатов.