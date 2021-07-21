Народный календарь. Зачем нужно тайком закапывать огурец 22 июля

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В народе 22 июля считается днем Панкратия и Кирилла. Церковь в этот день почитает память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

В этот период появляется урожай огурцов. По народным поверьям, первый огурец должен снять с грядки самый младший член семьи, чтобы следующий год был урожайным. Также существует традиция закапывать огурец в укромном месте втайне от окружающих, чтобы обеспечить урожайность. Кроме того, в этот день нельзя ссориться или отказывать людям в помощи.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Зачем нужно тайком закопать огурец 22 июля

Приметы погоды на Панкратия и Кирилла гласят, что хороший урожай черники является предвестником морозной зимы. Если посреди дня закроются кувшинки и лилии, то на следующий день будет дождь. Кваканье лягушек станет индикатором грядущей солнечной погоды.

22 июля отмечается Международный день бокса. Он отмечается ежегодно, начиная с 2018 года. Наиболее ранние свидетельства похожего на бокс спорта датируются третьим тысячелетием до нашей эры у древних египтян и шумеров. В программу античных Олимпийских игр его включили в 688 году до нашей эры, а в современном виде он зародился в Англии в начале XVIII века.

226 лет назад в имении графа Шереметева премьерой оперы И. Козловского «Взятие Измаила или Зельмира и Смелон» открылся театр-дворец «Останкино». Театр занимал во дворце графа центральное место, после спектаклей там обычно давался бал, после чего гости отправлялись на ужин в Египетском павильоне.

Труппа крепостных включала в себя до 200 актеров, певцов и музыкантов. Они играли более сотни балетов, опер и комедий, в том числе европейских композиторов.

В наши дни «Останкино» является единственным в стране театром XVIII века, сохранившим сцену и зрительным зал.

22 июля 1894 года в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Участникам необходимо было проехать от столицы Франции до Руана за 12 часов.

В состязаниях приняли участие 39 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, 28 — с паровыми двигателями, пять электроавтомобилей, а также 25 с прочими системами. После отборочных «заездов» к старту допустили 28 автомобилей — 14 с бензиновыми и семь с паровыми двигателями. До финиша доехали 17 автомобилей, быстрее всего, со скоростью более 22 километров в час, ехал паромобиль маркиза Альбера Де Диона.

В этот день родились авиаконструктор Павел Сухой, балетмейстер Борис Эйфман, рэпер Децл, а также американская певица Селена Гомес.

Именины отмечают Михаил, Константин, Андрей, Кирилл и Федор.