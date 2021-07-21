Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В среду, 21 июля, состоялся еще один розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от коронавируса москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». Машины разыграли в эфире телеканала «Москва 24».

Победителями стали Даниил Андреевич, Ирина Анатольевна, Ольга Борисовна, Юлия Валерьевна, Алена Алексеевна. При этом раскрывать фамилии счастливчиков не разрешается по законодательству.

Организаторы акции самостоятельно свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

Ранее уже объявляли предыдущих победителей 23 и 30 июня, 7 июля, а также 14 июля. В общей сложности было разыграно 20 автомобилей Renault Logan. Каждый из них стоит около миллиона рублей.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Однако главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Для москвичей старше 60 лет действует еще одна поощрительная акция «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). В ней смогут поучаствовать те, кто привился первым компонентом вакцины до 15 августа включительно.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».