Уголовное дело возбудили в отношении женщины, избившей сына Стаса Пьехи

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Об этом в среду, 21 июля, рассказал адвокат семьи певца Сергей Жорин.

Дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

— СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ, дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы, — приводит РИА Новости слова Жорина.

Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова в понедельник, 19 июля, напала на семью Пьехи, в результате чего пострадал 7-летний сын певца Петя.

В поселке «Рощино Вилладж» отдыхали бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и решил напакостничать: он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.