Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело возбудили в отношении женщины, избившей сына Стаса Пьехи

Анастасия Волоснова

Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении женщины, избившей сына Стаса Пьехи
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Об этом в среду, 21 июля, рассказал адвокат семьи певца Сергей Жорин.

Дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

— СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ, дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы, — приводит РИА Новости слова Жорина.

Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова в понедельник, 19 июля, напала на семью Пьехи, в результате чего пострадал 7-летний сын певца Петя.

В поселке «Рощино Вилладж» отдыхали бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и решил напакостничать: он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.

Читайте также:
детиСтас Пьехауголовное дело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте