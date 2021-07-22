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«Вулкан эмоций»: нумеролог дал прогноз по соревнования на Олимпиаде в Токио

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Общество
«Вулкан эмоций»: нумеролог дал прогноз по соревнования на Олимпиаде в Токио
Фото: Pixabay

Главной цифрой Олимпиады «Токио-2020» с точки зрения нумерологии станет пятерка. А это все, что связано с «вулканом эмоций». Таким мнением с «ВМ» поделился нумеролог Вячеслав Класин.

— Для Японии Россия — некая страна побратим. Потому что обе страны «интуиты». Наши научатся себя вдохновлять, проявлять эмоции. Я вижу, что эта Олимпиада будет не игрой команд, а индивидуальностей. Наши спортсмены в индивидуальных видах спорта будут больше выигрывать. Там где нужно проявиться личности человека. Наша сборная получит большой опыт и возможности на этой Олимпиаде. Для себя очень многое поймут и осознают, — отметил нумеролог.

По словам Класина, из-за того, что выступления в Токио пройдут без зрителей, российским спортсменам как раз будет не хватать эмоций. Как дополнил эксперт, ведь наши соотечественники часто выигрывают именно при поддержке трибун. Им может помочь победить умение «генерировать в себе эти эмоции», заключил собеседник «ВМ».

Олимпиада в Токио в этом году пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится в эту пятницу в 14 часов по московскому времени. В этом году соревнования пройдут в необычном формате — без зрителей. Российские спортсмены уже успели оценить условия проживания в Олимпийской деревне. По Сети разошлись ролики, где спортсмены демонстрируют низкие потолки и антисекс-кровати, а также делятся своим меню и пейзажами Токио.

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