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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и восемь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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