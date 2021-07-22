Жилой дом загорелся на Новом Арбате

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Новый Арбат, 6, строение 1 Карта всех событий

В жилом 24-этажном доме в центре Москвы произошел пожар. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», возгорание случилось на Новом Арбате, 6, строение 1.

— С первого этажа здания идет густой серый дым, — отметил собеседник издания.

Ранг пожара 1-БИС. Площадь возгорания уточняется.

Ночью во вторник, 20 июля, человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел по адресу улица Седова, дом 17, корпус 1.