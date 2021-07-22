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«Где культура?»: Муцениеце раскритиковали за видео в домашнем халате

Юлия Курганова

Общество
«Где культура?»: Муцениеце раскритиковали за видео в домашнем халате
Фото: instagram/agataagata

Актриса Агата Муцениеце на своей странице в соцсети Instagram поделилась видео, записанном на английском языке. Она пощеголяла своими знаниями и произношением, читая детскую сказку, но при этом перед объективом сидела в шелковом домашнем халате. Знаменитость явно включила камеру после душа, так как волосы были мокрые и макияж отсутствовал.

Халатик не закрывал зону декольте звезды и фанаты могли видеть родинку на груди актрисы. Многие посчитали, что подобные видео неуместно выкладывать в Сеть, так как у публичного лица должен быть подобающий внешний вид.

«Где культура?»: Муцениеце раскритиковали за видео в домашнем халатеФото: instagram.com/agataagata/

«Вы претендуете на журналиста, ведущего. В современном мире это стало тенденцией — появляться на экране с мокрой головой, халате с приоткрытой грудью. А где культура ваша? Уважение к зрителю?»; «Детскую сказку в пеньюаре с вываливающейся грудью мне еще не читали», — возмутились фолловеры.

Но нашлись и те, кто восхитился хорошим произношением английского языка Муцениеце. Они написали много комплиментов звезде.

«Классно говоришь»; «Агата — просто красотка»; «Какое красивое произношение, так приятно слушать», — отметили пользователи.

Недавно Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию без макияжа. Поклонники актрисы восхитились ее естественной красотой.

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