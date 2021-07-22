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Москва стала лидером среди регионов России по применению офсетных контрактов

Полина Долганова

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Москва стала лидером среди регионов России по применению офсетных контрактов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва стала лидером среди российских регионов по применению офсетных контрактов. Об этом рассказали в юридической компании You & Partners.

С 2017 года в российской столице заключили уже пять таких соглашений. Общий объем их инвестиций — около 12,9 миллиарда рублей. Этот показатель составляет более 80 процентов от совокупного объема заключенных в РФ контрактов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что в 2017 году Москва стала первым регионом России, где запустили заключение подобных контрактов с бизнесом. Взамен на вложенные инвестиции город планирует закупить продукцию этих предприятий на общую сумму 72,7 миллиарда рублей.

Москва лидирует в этой сфере благодаря привлечению инвесторов к заключению офсетных контрактов. Эту работу проводит правительство города.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в свою очередь добавил, что в 2017 году город заключил первый контракт с фармацевтической компанией «Биокад». В 2021 году инвестор уже начал работу по доставке лекарственных препаратов столице.

— По подписанному соглашению в течение семи лет Москва будет закупать продукцию завода в общей сложности на 14 миллиардов рублей, — уточнил Прохоров.

Специалисты считают, что офсеты позволяют привлечь частные средства для построения импортозамещающего производства. Практика заключения таких контрактов будет становиться все более и более масштабной, если минимальный порог инвестиций для вложения будет снижен. В настоящее время он составляет один миллиард рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве запускают программу, которая должна упростить процедуру получения предпринимателями столичных субсидий и грантов. С 22 июля по 20 августа в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития будут принимать заявки от банков, которые захотят присоединиться к программе. При этом их кредитный рейтинг должен быть не ниже уровня A-(RU).

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