Наталья Сергунина рассказала о программе взаимодействия бизнесменов и банков Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве запускают программу, которая должна упростить процедуру получения предпринимателями столичных субсидий и грантов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, подать заявку на участие можно через личный кабинет банка.

— Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов, — пояснила Наталья Сергунина.

С 22 июля по 20 августа в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития будут принимать заявки от банков, которые захотят присоединиться к программе. При этом их кредитный рейтинг должен быть не ниже уровня A-(RU).

Предполагается, что через личный кабинет на сайте банка предприниматели смогут подать заявки на приобретение и лизинг оборудования, компенсацию части расходов. Кроме того, у них будет возможность организовывать через банки участие в выставках и продвижение своих товаров и услуг в интернете.

Наталья Сергунина также заявила, что московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг. Кроме того, она рассказала о программе льготной рекламы для предпринимателей Москвы и анонсировала новую обучающую программу проекта «Бизнес-уик-энд».