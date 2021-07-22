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Москвичам рассказали об услугах для домашних питомцев на сайте mos.ru

Илья Ашуров

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Москвичам рассказали об услугах для домашних питомцев на сайте mos.ru
Фото: pixabay / aganyga

С июня этого года московские ветеринарные клиники оказали более 140 тысяч услуг домашним питомца. При этом более 22 тысяч из них — животным, владельцы которых записали их на прием через официальный сайт мэра столицы mos.ru.

Электронный сервис портала городских услуг позволяет записать своего любимца на различные виды процедур: вакцинация, груминг, чипирование, диагностические и лабораторные исследование. Также с помощью него питомец может получить ветеринарные услуги терапевта, хирурга, стоматолога и офтальмолога.

Одно из преимуществ сервиса — возможность онлайн-записи, которая позволяет значительно сэкономить время.

— Электронная запись значительно упрощает жизнь владельцев домашних животных, поскольку им не нужно ждать своей очереди, находясь в клинике с питомцем, — достаточно выбрать цель визита и удобную дату посещения врача, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Также в случае необходимости на портале mos.ru можно подобрать зоогостиницу. Это особенно актуально в сезон отпусков, когда владельцам домашних животных требуется найти тех, кто временно позаботится о четырехлапых друзьях. Представленные на сайте зоогостиницы оснащены всем необходимым для содержания животных, а их специалисты регулярно выводят подопечных на прогулку и контролируют рацион. Также при желании хозяев им будет предоставлен фотоотчет о проживании питомца, сообщается на сайте мэра.

Недавно в Московском зоопарке появилось на свет удивительное животное — детеныш краснокнижного карманного кенгуру. Это очень редкие зверьки, они занесены в Красную книгу: в дикой природе их осталось всего около 6 тысяч особей.

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