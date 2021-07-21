Детеныш краснокнижного карманного кенгуру появился на свет в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Детеныш щетинистых бетонгов родился в Московском зоопарке. Неофициально этих животных называют карманными кенгуру из-за их небольшого размера — около 40 сантиметров. Весят они 1-1,5 килограмма. Зверьки очень редки и занесены в Красную книгу — в дикой природе их осталось всего около 6 тысяч особей.

— Разные зоопарки и питомники во всем мире трудятся над созданием резервной популяции, а затем переселяют своих «выпускников» в дикую природу. 10 лет назад Московский зоопарк стал участником международной программы по сохранению и разведению этих животных в неволе, у нас появилось сразу несколько особей. Вскоре зоологам удалось добиться их размножения, — сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она рассказала, что при рождении кенгуренка было очень трудно увидеть — он появился на свет размером с горошинку. Первые 3 месяца своей жизни малыш провел у матери в сумке и только недавно начал изучать мир.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Он постепенно растет и начинает есть взрослую пищу. Карманные кенгуру едят растительную пищу, любят подземные грибы фунджи, которые растут в Австралии. Достать их непросто, поэтому специалисты зоопарка предлагают зверькам шампиньоны и вешенки. Они с удовольствием их употребляют. Кроме того, они едят траву, листья, саранчу и зерновую смесь.

В Московском зоопарке сейчас, вместе с малышом, 8 таких кенгуру. Ожидается пополнение, в скором времени на свет могут появиться еще 2 детеныша. У карманных кенгуру есть интересная особенность — они могут подряд принести до 3 маленьких кенгурят. Первый выходит из сумки матери, его место сразу же занимает второй, а третий в этот момент уже зачат и ждет своей очереди.

Зверьки обитают в павильоне «Ночной мир». Однако в будущем юный кенгуренок может отправиться в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков, чтобы восстанавливать популяцию. Как кенгуру себя ощущают в зоопарке можно посмотреть в небольшом видео.

Видео: Пресс-служба Московского зоопарка

В дикой природе они живут на равнинах Западной Австралии. Численность карманных кенгуру стала уменьшаться в XVIII веке после колонизации этих территорий. Люди завезли много новых животных. которые охотились на зверьков, и уничтожали естественную среду обитания. Теперь вид находится под угрозой исчезновения. Продолжительность их жизни составляет 5-7 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Московском зоопарке появился еще один детеныш редких животных. Им стал маленький кошачий лемур по имени Вжик. Его так назвали из-за непоседливого характера. который не дает ему усидеть на месте. В дикой природе популяция лемуров составляет около 10 тысяч особей.