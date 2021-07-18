Детеныш краснокнижного кошачьего лемура появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-службы зоосада

Детеныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопарке. Первые полгода своей жизни он будет находиться на спине у матери. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— В этом году наше семейство лемуров снова пополнилось: у Миры и Фунтика родился детеныш. Первые полгода новорожденный будет большую часть времени проводить на спине матери. Поскольку эта ноша довольно тяжела, уставшей родительнице помогают ее сестры, дочери и бабушка. Иногда за малышом ухаживает и Фунтик. Все члены группы относятся к крохе с любопытством и дружелюбием, — рассказала она.

Малыша назвали Вжик — из-за его непоседливого характера. Вольер с кошачьими лемурами находится на новой территории Московского зоопарка, возле павильона «Дом приматов».

Лемуры не любят одиночество и предпочитают сбиваться в стаи. Вжик живет в той, которая насчитывает восемь особей. Однако он не останется там навсегда. Скорее всего, его переведут в другой российский или зарубежный зоопарк, когда он немного подрастет. Новый лемур поможет увеличить популяцию этих редких коренных обитателей Мадагаскара.

Их количество постоянно снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания. Общая численность кошачьих лемуров составляет около 10 тысяч особей, причем на воле живут около двух тысяч, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 июля сообщалось, что в зоопарке появились на свет шесть представителей вида рукокрылых: четыре детеныша летучих мышей и два малыша нильских крыланов. Некоторых из них оставят жить в зоосаде, других — выпустят в естественную среду обитания.