Эксперт рассказала о еде, вызывающей воспаление в организме

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В организме человека воспаление может вызвать сахар, копченья и полуфабрикаты. Об этом в четверг, 22 июля, рассказала диетолог, health coach, специалист по профилактике старения и продлению молодости, биохакер, член Ассоциации образовательной и превентивной медицины Юлия Хохолкова.

— Я рекомендую максимально убрать из рациона продукты, которые вызывают воспаление в организме: сахар, различные копчения и соления, полуфабрикаты, такие как сосиски, колбасы. А еще — жареные продукты, чипсы, сухарики , мороженое (в нем много сахара, жиров, в том числе трансжиров), — сообщила она.

Особенно это касается летнего периода, когда на улице стоит жаркая погода. Тогда организм подвержен стрессу и лучше не нагружать его еще и тяжелым и вредным рационом, передает АиФ.

При ухудшении самочувствия после еды эксперт рекомендует обратиться к специалистам.

Недавно эксперты составили топ продуктов, которые необходимо исключить из рациона. Среди них кетчуп, выпечка и фруктовые соки. А йогурты специалисты советуют употреблять только домашнего приготовления.