Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело возбудили против первого замминистра природы и экологии Хакасии

Полина Долганова

Происшествия
Уголовное дело возбудили против первого замминистра природы и экологии Хакасии
Фото: moscow-live

В отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбудили уголовное дело. Он подозревается в хищениях с использованием своего служебного положения. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе главы республики.

Госслужащий, предположительно, растратил имущество в процессе работ по ликвидации одного автономного учреждения.

В настоящее время следствие проводит все необходимые мероприятия, министерство природных ресурсов и экологии в свою очередь содействует следственному процессу.

Согласно данным пресс-центра, Глушков был освобожден от своей должности. Контракт с ним расторгнут с 22 июля, передает РИА Новости.

В отношении Глушкова возбуждено уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере».

12 июня заместителя директора департамента управления делами Министерства науки и высшего образования РФ Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве. До этого следствие ходатайствовало в Хорошевском суде об аресте замдиректора по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Читайте также:
министрыХакасияуголовное дело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте