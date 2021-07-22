Уголовное дело возбудили против первого замминистра природы и экологии Хакасии

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В отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбудили уголовное дело. Он подозревается в хищениях с использованием своего служебного положения. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе главы республики.

Госслужащий, предположительно, растратил имущество в процессе работ по ликвидации одного автономного учреждения.

В настоящее время следствие проводит все необходимые мероприятия, министерство природных ресурсов и экологии в свою очередь содействует следственному процессу.

Согласно данным пресс-центра, Глушков был освобожден от своей должности. Контракт с ним расторгнут с 22 июля, передает РИА Новости.

В отношении Глушкова возбуждено уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере».

12 июня заместителя директора департамента управления делами Министерства науки и высшего образования РФ Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве. До этого следствие ходатайствовало в Хорошевском суде об аресте замдиректора по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.