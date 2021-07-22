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Диетолог перечислила продукты, которые помогут легче перенести жару

Михаил Алимов

Общество
Диетолог перечислила продукты, которые помогут легче перенести жару
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В жару следует употреблять больше жидкости, поставить на стол свежие овощи и холодные супы. Об этом в четверг, 22 июля, заявила диетолог, health coach, специалист по профилактике старения и продлению молодости, биохакер, член Ассоциации образовательной и превентивной медицины Юлия Хохолкова.

Она рассказала, что в жаркую погоду очень опасно обезвоживание, особенно у детей.

— Чтобы пить больше воды, можно добавить в нее лимон, веточки мяты, розмарина, кардамона. Очень важно! Не нужно пить сладкую воду, пакетированные соки, тоники и энергетики, это только ухудшает состояние, — рассказала эксперт.

По ее словам, свежие овощи и холодные супы помогут вернуть аппетит. Чтобы не было дефицита протеинов, ведь в жару мяса часто есть не хочется, Хохолкова советует добавить больше растительного белка. Он присутствует в бобовых, тофу, морепродуктах, рыбе и яйцах.

— Еда должна быть простой, здоровой, легкоусвояемой, что способствует хорошей работе желудочно-кишечного тракта, не перегружает организм, — отметила диетолог.

Она сообщила, что лучше не есть большие порции и стараться соблюдать режим сна.

Также эксперт советует исключить продукты, вызывающие воспаление, сложные соусы и выпечку, передает АиФ.

Помимо этого, Юлия Хохолкова сообщила, какие продукты в организме человека могут вызвать воспаление.

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