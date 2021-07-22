Редкого розового кузнечика обнаружили в Подмосковье

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Кузнечиков розового цвета обнаружили в подмосковной Балашихе. Насекомые такого необычного окраса встречаются на всех континентах, и их цвет имеет немало важное значение.

Оказывается, постоянно зеленый цвет у кузнечика – это миф. На самом же деле эти насекомые могут маскироваться. Они принимают оттенки древесины или травы, в том числе пожухлой. Чтобы не быть съеденным и выжить, им приходится спасаться благодаря умению сливаться с окружающей средой.

Вместе с тем розовый цвет на фоне зеленых все же считается нонсенсом. Недавно такую редкость обнаружили дачники в одной из деревень Балашихи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Этот вид кузнечика называется конек короткокрылый, — рассказала энтомолог Татьяна Чабан.

Она пояснила, что для данного вида характерны такие необычные мутации. По факту это «белая ворона» в сообществе серых, считает эксперт. По ее словам, приобрести розовый или красный окрас кузнечики могут, если им от рождения не хватило черного пигмента.

Энтомолог также напомнила, что в дикой природе розовый цвет считается «ядовитым». Благодаря ему можно отпугнуть противника. При этом, подмосковная находка, по ее мнению, - не ядовитого, а нежного и бледного оттенка. Благодаря этому издалека кузнечика можно принять за лепесток розы или бутончик.