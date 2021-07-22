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Андрей Бочкарев: «Мосинжпроект» примет участие во втором этапе конкурса в Турции

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев: «Мосинжпроект» примет участие во втором этапе конкурса в Турции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» будет участвовать во втором этапе конкурса, касающегося строительства метро в турецком городе Измир. Он подтвердил свою квалификацию для этого, сообщил в четверг, 22 июля, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— По итогам рассмотрения заказчиком пакета квалификационных документов и технического предложения в рамках первого этапа конкурса «Мосинжпроект» получил приглашение к участию во втором этапе и подаче итогового технико-коммерческого предложения о строительстве метро в городе Измир в Турции, — рассказал он.

В рамках проекта будут построены 11 станций подземных линий метро, депо, здания для производственных мастерских и соединительный тоннель между основной линией и депо.

Важной особенностью строительства метро в Турции является сейсмичность региона. Кроме того, в Измире сложные геологические условия и высокие требования к экологичности проекта в густонаселенном курортном городе, отметил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

— Учитывая тот уникальный опыт, полученный при строительстве метро в Москве, где работы ведутся в плотной городской застройке в условиях непростой гидрогеологии, холдинг, безусловно, обладает компетенциями для решения этих задач, — заявил он.

Кравцов также напомнил, что в начале июля компания уже подтвердила квалификацию для участия еще в одном международном проекте. Она участвует в тендере на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме.

3 июля Андрей Бочкарев сообщал об этом. По словам заммэра, инжиниринговый холдинг готов реализовывать проекты развития рельсового транспорта как на национальном рынке, так и за пределами нашей страны.

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