Андрей Бочкарев: «Мосинжпроект» подтвердил квалификацию по участию в тендере на строительство в Израиле

Фото: пресс-служба МУФ

Городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) подтвердил международную квалификацию и примет участие в тендере по строительству и проектированию легкого рельсового транспорта в Иерусалиме. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— «Мосинжпроект» с успехом подтвердил международную квалификацию для участия в тендере на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме. Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов, полученном при строительстве метро в Москве, инжиниринговый холдинг готов реализовывать проекты развития рельсового транспорта как на национальном рынке, так и за пределами нашей страны, — заявил он на Московском урбанистическом форуме — 2021.

Как отметил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов, компания получила такую квалификацию впервые и она подтверждает компетенции холдинга по строительству масштабных проектов в том числе и на международном уровне.

— В Израиле подтверждена квалификация компании как «Поставщика опыта проектирования, монтажа систем и сооружения верхнего строения пути (ВСП)» на комплексный проект строительства линии. В течение ближайшего месяца ожидается приглашение к следующему этапу тендера, — рассказал он.

Также Кравцов отметил, что на втором этапе тендера участникам будет отведено несколько месяцев на уточнение технических вопросов и подготовку предложений по проекту.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Андрей Бочкарев в рамках форума сообщил о достижениях и планах Москвы в области строительства. Среди них сооружение единого транспортного каркаса и строительство 24 новых станций метро, созданных при участии «Мосинжпроекта». Всего при участии компании за последние десять лет было построено и введено в эксплуатацию более 105 километров линий метро, 51 станция метрополитена и 11 электродепо.

Также заммэра оценил влияние строительного комплекса на экономику Москвы и рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в условиях пандемии.