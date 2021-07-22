Россия впервые в истории подала жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины

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Россия пожаловалась на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и подала ходатайство о ряде обеспечительных мер. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма.

Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке.

Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.

Проблема водоснабжения в Крыму появилась в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому в регион поступало до 90 процентов используемой пресной воды. В мае 2021 года пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев сможет восстановить поставки воды из Днепра в Крым только после его «демилитаризации и деоккупации».

20 июля бывший президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что через год Крым окажется в составе Украины.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым по итогам проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».