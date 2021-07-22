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Музей Москвы позвал горожан на экскурсию в особняк Гавриила Тарасова

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Москвы позвал горожан на экскурсию в особняк Гавриила Тарасова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Москвы 23 и 31 июля, а также 8 и 12 августа приглашает жителей и гостей города в одно из самых необычных зданий столицы — дом Гавриила Тарасова. Название экскурсии — «Итальянскій палаццо въ Москвѣ» — задает ей определенные шарм и настроение.

Роскошный дворец был построен на Спиридоновке в 1913 году. Его заказчиком был Гавриил Тарасов — представитель богатейшего купеческого рода, а архитектором — Иван Жолтовский. Во всем здании, включая интерьеры, был выдержан строгий итальянский ренессанс конца XVI века.

Экскурсанты узнают, как появилась московской улице копия палаццо Тьене в Виченце; как сложилась судьба владельца дома и других представителей этой купеческой фамилии; какими еще зданиями украсил Москву Жолтовский.

Участники экскурсии увидят росписи потолков, выполненные художниками И. Нивинским и Е. Лансере и представляющие собой копии работ итальянских художникова Тициана, Тинторетто, Джулио Романо и Пинтуриккио; флорентийский вестибюль, парадную лестницу с потолком из черного дерева, белый мраморный зал, внутренний двор особняка и библиотеку Института Африки на месте бывшей въездной арки с роскошными колоннами, сводчатыми потолками и великолепным уличным фонарем.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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