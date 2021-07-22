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Психолог назвал тип людей, которых боится абьюзер

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог назвал тип людей, которых боится абьюзер
Фото: pixabay.com

Подавить абьюзера и дать ему отпор способны только сильные люди, которые уверены, что могут отстоять свои личные границы. Если же человек не имеет внутренней энергии для борьбы с абьюзером, ему нужно прекратить с ним отношения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психолог-физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов.

— Если вы сильный человек и чувствуете в себе способность отстоять личные границы или корректировать их и так случилось, что вы попали в абьюзивные отношения, то с абьюзером можно взаимодействовать. Он боится сильных людей. Да. Парадокс, — сказал эксперт.

По его словам, абьюзер не просто боится сильных людей, он готов стать их адептом. А вот когда абьюзер чувствует слабость, он атакует. Посредством своего нападения, а точнее, через победу над жертвой он самоутверждается.

— Но если у вас внутренней энергии и ресурсов нет для противостояния, то нужно уходить от такого человека, — заключил Павлов.

Павлов также отметил, что абьюзеры исторически встречаются чаще среди мужчин. Однако в современном мире все больше и больше появляется и женщин-«воинов», которые потенциально готовы самоутверждаться посредством других.

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