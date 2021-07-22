Девушка уснула напротив Кремлевской стены и лишилась мобильного телефона
Злоумышленник похитил у 20-летней москвички, уснувшей на скамейке в Александровском саду, мобильный телефон. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел ночью 12 июля. Утомленная долгой прогулкой молодая девушка присела на скамейку в парке и уснула. По словам потерпевший, она держала в руках телефон, а когда проснулась его уже не было.
Поняв, что ее обокрали, девушка обратилась в полицию.
Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Два дня назад, 20 июля, «ВМ» сообщала о другом случае кражи электроники. Иногородний житель похитил три компьютерные мышки из магазина бытовой техники на юго-востоке города.