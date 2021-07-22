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Девушка уснула напротив Кремлевской стены и лишилась мобильного телефона

Илья Ашуров

Происшествия
Девушка уснула напротив Кремлевской стены и лишилась мобильного телефона
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

Злоумышленник похитил у 20-летней москвички, уснувшей на скамейке в Александровском саду, мобильный телефон. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 12 июля. Утомленная долгой прогулкой молодая девушка присела на скамейку в парке и уснула. По словам потерпевший, она держала в руках телефон, а когда проснулась его уже не было.

Поняв, что ее обокрали, девушка обратилась в полицию.

Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Два дня назад, 20 июля, «ВМ» сообщала о другом случае кражи электроники. Иногородний житель похитил три компьютерные мышки из магазина бытовой техники на юго-востоке города.

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