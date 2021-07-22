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Мосгорсуд перенес рассмотрение жалоб на приговор участнику «Нового величия»

Илья Ашуров

Происшествия
Мосгорсуд перенес рассмотрение жалоб на приговор участнику «Нового величия»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский городской суд перенес заседание, на котором должны рассматриваться апелляционные жалобы на приговор участнику движения «Новое величие» Павлу Ребровскому. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб и апелляционного представления на приговор по уголовному делу в отношении Ребровского П. В. на 26 августа в 9:30 для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела, — заключил собеседник «ВМ».

В 2020 году Павел Ребровский был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Организация экстремистского сообщества». Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

СПРАВКА «ВМ»

Участников «Нового величия» задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Отвергая обвинения, они настаивали на том, что во главе движения стояли «внедренные сотрудники правоохранительных органов», которые стремились провоцировать людей на совершение правонарушений.

Главной целью их организации, по версии следствия, были преступления, основанные на политической ненависти к деятельности существующего на территории РФ конституционного строя.

Первоначально подозреваемым инкриминировали организацию и участие в экстремистском сообществе, однако позднее прокурор предложил оставить только обвинение в организации сообщества.

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