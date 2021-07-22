Мальдивы могут ввести налог на выезд для туристов

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Власти одного из самых дорогих туристических направлений — Мальдив — планируют ввести налог для уезжающих из республики путешественников. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает АТОР.

Так, аэропортовые сборы, которые в настоящее время взимаются с туристов, вылетающих из Мальдив, будут заменены налогом на выезд.

Путешественники, перемещающиеся эконом-классом, должны будут платить 30 долларов (нынешний аэропортовый сбор составляет в два раза меньше), а те, кто выбирает бизнес-класс, будут платить 90 долларов. Самую большую ставку на выезд установят для тех, кто путешествует на частном самолете. С них будут взимать 130 долларов.

Оплачивать налог надо будет заранее: его включат в стоимость билета. От уплаты освободят детей до двух лет и дипломатов.

Кроме налога на вылет, пассажиры, улетающие из аэропорта Велана в Мале, будут платить дополнительные 25 долларов в качестве сбора на развитие авиагавани.

Министр туризма Мальдив Абдулла Маусум рассказал, что подобная практика принята во многих странах, и дополнительные расходы вряд ли заставят туристов отказаться от посещения республики.

Россия является лидером по количеству туристических прибытий на Мальдивы. Согласно информации Министерства туризма островов, за шесть месяцев там отдохнуло около 125 тысяч россиян.

19 июля турецкие власти допустили закрытие страны для иностранных туристов из-за распространения коронавирусного штамма «дельта».18 июля в стране зафиксировали максимальное количество случаев заражения с конца мая — 7690, скончались 66 людей. При этом втрое увеличилось число инфицированных штаммом «дельта» — 750 пациентов.

Кроме того, Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа из-за распространения коронавирусной инфекции.

Россия возобновит с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре перелета еженедельно. Из Москвы можно будет отправиться в Париж, Ниццу и Прагу, а из Санкт-Петербурга — в Париж и Ниццу. Также Россия увеличит число рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.