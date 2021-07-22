Москва предоставит первые в 2021 году субсидии промышленным предприятиям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти одобрили первые в этом году заявки от промышленных предприятий на получение субсидий, сумма поддержки составит почти девять миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 22 июля.

— Первые субсидии в этом году получит разработчик топливных систем для авиадвигателей, а также производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели. Предприятия направят средства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, — рассказал заммэра.

Более 100 компаний получили субсидии в размере 3,3 миллиарда рублей с 2012 года, уточнил Ефимов. Заявки одобрила комиссия столичного департамента инвестиционной и промышленной политики по финансовой поддержке компаний, осуществляющих деятельность в инвестиционной и промышленной сферах.

Промпредприятия имеют возможность вернуть часть затрат по лизингу — до 100 миллионов рублей в год, уплатить проценты по кредитам на покупку оборудования — до 200 миллионов рублей в год, а также получить субсидию на техническое присоединение к инженерным сетям — до 100 миллионов рублей в год. Претендовать на данные меры поддержки могут любые промпредприятия города, а также управляющие компании технопарков.

— За 2020 год город выдал субсидии 36 предприятиям на общую сумму почти 770 миллионов рублей, что почти на четверть больше по сравнению с предыдущим годом. В этом году заявочная кампания на получение субсидий для промышленных предприятий началась в марте и продлится до 30 сентября включительно, — сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Компании могут отправить заявку на получение субсидии с помощью личного кабинета на инвестиционном портале Москвы в разделе «Меры поддержки», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.