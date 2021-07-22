Захарова прокомментировала появившиеся в Лондоне граффити с Лавровым

Фото: МИД РФ

Недавно на одном из домов в Лондоне появились граффити в виде портрета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала британское творчество.

— В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Подъем

Надпись под изображением министра иностранных дел была сделана на английском языке, она гласит: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?».

СМИ Великобритании отмечают, что в 2008 году Лавров аналогичным образом ответил своему коллеге из Соединенного Королевства и выразил тем самым свое отношение к грузино-южноосетинскому конфликту.