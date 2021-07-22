Новые технологии ежегодно внедряются в работу перинатальных центров Подмосковья

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Инновационные методики применяются в работе подмосковных перинатальных центров. Ежегодно в нее внедряются новые технологии. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

— Все существующие в России и за рубежом инновационные методики внедрены и в Подмосковье. Наш регион считается лидером в области акушерства и гинекологии, — пояснила Светлана Лазарева.

Она также уточнила, что каждый подмосковный перинатальный центр имеет свои особенности. К примеру, в Балашихе медучреждение ориентировано на оказание помощи женщинам с врожденными пороками сердца у малыша, фето-фетальным синдромом при многоплодной беременности. В свою очередь в Видном такой центр, в первую очередь, нацелен на оказание медицинской помощи беременным женщинам, у которых диагностировано врастание плаценты в область рубца на матке, и существует риск акушерских кровотечений, отмечает РИАМО.

Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах помогает тем, у кого зафиксированы врожденные пороки развития плода, а также кому требуются разные виды хирургического лечения.

Всего на территории подмосковного региона расположены шесть перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).