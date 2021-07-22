ФСБ задержала восемь экстремистов в Ставропольском крае

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали восемь подозреваемых в экстремизме в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 22 июля.

— В рамках сопровождения уголовного дела «Организация деятельности экстремистской организации» дополнительно установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов. 21 и 22 июля они задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

15 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Москве. Злоумышленником оказался россиянин, его задержали в рамках проведенных мероприятий.

Он планировал совершить теракт в июле, взорвав бомбу в местах массового скопления людей. Позже в тайнике подозреваемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его созданию и переписку с членами террористических организаций, которые находятся в Сирии.

ФСБ возбудила уголовное дело и продолжает следственные действия и розыскные мероприятия. Личность человека не разглашается в интересах следствия.