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Медведев заявил, что объем импортозамещения в РФ может составить 600 миллиардов рублей

Анастасия Волоснова

Экономика
Медведев заявил, что объем импортозамещения в РФ может составить 600 миллиардов рублей
Фото: er.ru

Предполагаемый объем импортозамещения в России в текущем году составит около 600 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в настоящее время в России реализуется более 20 отраслевых программ по приоритетным сферам промышленности.

— В 2021 году прогнозируемый объем импортозамещения может составить порядка 600 миллиардов рублей, — заявил Медведев.

Он уточнил, что в России запустили более одной тысячи проектов по импортозамещению. При этом более половины из них уже вышли на серийное производство, пишет РИА Новости.

При этом президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани в июне подчеркнул, что в России работает импортозамещение, которое является для экономики страны «правильным лекарством». По словам Трани, в настоящее время РФ вернулась на уровень, который был в стране до санкций. Он добавил, что российские власти оперативно реагировали на угрозу санкций, из-за чего смогли развить сельское хозяйство.

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