Кравцов негативно высказался о дистанционном обучении

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В Минпросвещения России не поддерживают идею «онлайн» обучения. Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

— Я против дистанционного обучения в целом, но есть, конечно, определенные факторы, которые надо учитывать, — отметил Кравцов во время общественных слушаний по развитию системы образования.

Министр также обозначил причины, по которым может применяться удаленное обучение. Первая — коронавирусная инфекция.

— Когда принималось это решение (о переходе школ на удаленное обучение — прим. ВМ), очень непростое решение, но оно действительно остановило распространение вот этой заразы. И мы спасли очень и очень многие жизни, — цитирует министра РИА Новости.

Министр сказал, что ученика можно перевести на «онлайн» обучение также, когда он заболел либо был вынужден переехать в другое место. Кравцов резюмировал, что данная позиция объясняется тем, что на первое место необходимо ставить образовательный процесс, а технические средства должны лишь следовать ему.

В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что ученики младших классов, скорее всего, будут учиться в школах с сентября в обычном режиме, остальные случаи будут зависеть от ситуации с коронавирусом.