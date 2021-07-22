Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кравцов негативно высказался о дистанционном обучении

София Долганова

Общество
Кравцов негативно высказался о дистанционном обучении
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Минпросвещения России не поддерживают идею «онлайн» обучения. Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

— Я против дистанционного обучения в целом, но есть, конечно, определенные факторы, которые надо учитывать, — отметил Кравцов во время общественных слушаний по развитию системы образования.

Министр также обозначил причины, по которым может применяться удаленное обучение. Первая — коронавирусная инфекция.

— Когда принималось это решение (о переходе школ на удаленное обучение — прим. ВМ), очень непростое решение, но оно действительно остановило распространение вот этой заразы. И мы спасли очень и очень многие жизни, — цитирует министра РИА Новости.

Министр сказал, что ученика можно перевести на «онлайн» обучение также, когда он заболел либо был вынужден переехать в другое место. Кравцов резюмировал, что данная позиция объясняется тем, что на первое место необходимо ставить образовательный процесс, а технические средства должны лишь следовать ему.

В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что ученики младших классов, скорее всего, будут учиться в школах с сентября в обычном режиме, остальные случаи будут зависеть от ситуации с коронавирусом.

Читайте также:
коронавирусМинпросвещениядистанционная форма обучения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте