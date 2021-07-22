Три человека пострадали при падении лифта на складе в Реутове

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Прокуратура Московской области проверит инцидент с падением лифта в Реутове, при котором пострадали трое людей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Наталия Григорьева в четверг, 22 июля.

— По предварительной информации, сегодня, 22 июля 2021 года на территории складского комплекса на Транспортной улице в результате падения грузового лифта с высоты третьего этажа пострадали три человека. С различными травмами они доставлены в медицинские учреждения, — рассказала она.

Проверка, по словам представителя ведомства, позволит дать оценку исполнению требований законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен при наличии оснований, уточнила Григорьева.

20 июля сообщалось, что столичная прокуратура проверит инцидент на строительном объекте на востоке города. Тогда двое рабочих упали с высоты десятого этажа, они скончались на месте.

В тот же день при падении лифта на юго-востоке города пострадали три сотрудника полиции, их госпитализировали.