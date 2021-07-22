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Мужчину ограбили на два миллиона рублей на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Мужчину ограбили на два миллиона рублей на юго-востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Привольная улица, 65/32 Карта всех событий

Мужчина стал жертвой ограбления и лишился крупной суммы на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 22 июля.

Инцидент произошел на улице Привольная, 65/32. Трое неизвестных, один из которых угрожал пистолетом, похитили у потерпевшего два миллиона рублей и скрылись.

Дело, как уточнили в ведомстве, возбуждено по статье «Разбой», преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

20 июля сообщалось, что на юго-западе столицы двое налетчиков похитили семь миллионов рублей у водителя иномарки. В припаркованном автомобиле марки Mercedes находились два человека, в руках одного из них была сумка с деньгами.

В какой-то момент к ним подошли два незнакомца в медицинских масках. Злоумышленники стали угрожать водителю и пассажиру пистолетом, требуя отдать им сумку. Владелец кейса отказался выполнять требование грабителей.

Тогда один из налетчиков принялся его душить и в конечном итоге завладел желаемым предметом. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении.

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