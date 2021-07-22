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«Нельзя делать бизнес на детях»: Кравцов выступил против ГДЗ

София Долганова

Общество
«Нельзя делать бизнес на детях»: Кравцов выступил против ГДЗ
Фото: пресс-служба Совфеда

Готовые домашние задания — это бизнес, однако нельзя зарабатывать на детях. Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

— Вопрос ГДЗ и вообще вопрос организации образовательного процесса — это крайне важно. И понятно, что это (готовые домашние задания — прим. ВМ) определенный бизнес, это популярный бизнес ... Нельзя делать бизнес на детях, — отметил Кравцов во время общественных слушаний по развитию системы образования.

Кравцов также считает проблемой факт того, что существуют родители, которые отдают своих детей заниматься к частным преподавателям, начиная с начальной школы, а репетиторы, в свою очередь, делают домашнее задание сами, за учеников. В результате не происходит закрепление учебного материала, и ученики приходят в школу неготовыми, что в будущем плохо сказывается на их результатах сдачи ЕГЭ.

— Я предлагаю отдельно этому вопросу посвятить общественные обсуждения, может быть, на уровне Государственной Думы, — цитирует министра РИА Новости.

В четверг, 22 июля, Сергей Кравцов заявил, что он, в целом, против дистанционного формата обучения.

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