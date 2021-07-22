В «Векторе» назвали случаи заболевания бразильским штаммом COVID-19 в РФ единичными

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Случаи заболевания бразильским штаммом коронавируса «гамма», который зафиксировали в России, являются единичными. Об этом в четверг, 22 июля, рассказали в ГНЦ «Вектор».

В «Векторе» уточнили, что штамм «гамма» выявили в рамках генетического мониторинга в России.

— Во всех случаях выявления варианта «гамма» — это первые случаи заражения новым коронавирусом у пациентов, — приводит РИА Новости сообщение.

До этого в «Векторе» сообщали, что бразильский штамм коронавирусной инфекции выявили на территории Российской Федерации. Он, как и штамм «дельта», является более опасным. Отмечается, что оба указанных штамма относятся к категории «вызывающих озабоченность» из-за своей заразности и способности понижать эффективность антител в человеческом организме.

В начале июля исследователи обнаружили три новых варианта бразильского штамма. По данным бразильских ученых, новые варианты мутации могут начать распространяться в ближайшее время в разных регионах страны.

Согласно данным ВОЗ, список «вызывающих озабоченность» вариантов коронавируса состоит из четырех мутаций SARS-CoV-2: из британского, бразильского, южноафриканского и индийского штаммов.