С 1 июля 2022 года процедура оформления паспорта РФ будет занимать пять дней

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С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться в течение пяти дней. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Данный срок устанавливается как для подачи заявления по месту жительства, так и по месту пребывания. На данный момент на оформление документа в двух этих случаях отводится 10 и 30 дней соответственно.

Данным постановлением Мишустин увеличил срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет, на 90 дней.

Проект по изменению сроков замены паспорта предлагали в МВД в марте 2021 года. Авторы проекта планировали также изменить последнюю страницу паспорта. В конце документа собираются поменять памятку для владельца. Сейчас в ней находится информация о правах и обязанностях владельца паспорта.

Так, планировалось добавить на 20-ю страницу документа напоминание о сроках замены паспорта. Кроме того, на последней странице хотели прописать, сколько дней паспорт будет действителен после 20-летия и 45-летия его обладателя.