Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Клишас заявил, что жалоба в ЕСПЧ покажет миру нарушения Киевом прав человека

Анастасия Волоснова

Политика
Клишас заявил, что жалоба в ЕСПЧ покажет миру нарушения Киевом прав человека
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Жалоба Генпрокуратуры РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины должна привлечь внимание мира к фактам нарушения прав человека, которые допускает Киев. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, подача первой в истории межгосударственной жалобы имела под собой все конституционно-правовые основания. Он пояснил, что, согласно принятым к Конституции поправкам, Россия оказывает поддержку соотечественникам, которые живут в других странах.

— Выражаем надежду, что подача Россией жалобы привлечет внимание европейского и всего мирового сообщества к фактам систематического грубого нарушения украинскими властями основополагающих прав и свобод человека, — подчеркнул Клишас.

Кроме того, права человека на жизнь регулируют и гарантируют международные документы. Сенатор подчеркнул, что нарушение Киевом международных конвенций произошло в результате неконституционного государственного переворота на территории Украины, пишет ТАСС.

В четверг, 22 июля, стало известно, что Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины, обвинив ее в нарушении прав человека. Документ затрагивает события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Как отмечается в пояснительном документе ГП РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма. Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке. Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.

После подачи жалобы «Вечерняя Москва» в своем материале разобралась, в чем конкретно Россия обвиняет Украину.

Читайте также:
судУкраинаАндрей Клишас
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте