Клишас заявил, что жалоба в ЕСПЧ покажет миру нарушения Киевом прав человека

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Жалоба Генпрокуратуры РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины должна привлечь внимание мира к фактам нарушения прав человека, которые допускает Киев. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, подача первой в истории межгосударственной жалобы имела под собой все конституционно-правовые основания. Он пояснил, что, согласно принятым к Конституции поправкам, Россия оказывает поддержку соотечественникам, которые живут в других странах.

— Выражаем надежду, что подача Россией жалобы привлечет внимание европейского и всего мирового сообщества к фактам систематического грубого нарушения украинскими властями основополагающих прав и свобод человека, — подчеркнул Клишас.

Кроме того, права человека на жизнь регулируют и гарантируют международные документы. Сенатор подчеркнул, что нарушение Киевом международных конвенций произошло в результате неконституционного государственного переворота на территории Украины, пишет ТАСС.

В четверг, 22 июля, стало известно, что Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины, обвинив ее в нарушении прав человека. Документ затрагивает события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Как отмечается в пояснительном документе ГП РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма. Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке. Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.

После подачи жалобы «Вечерняя Москва» в своем материале разобралась, в чем конкретно Россия обвиняет Украину.