Насилие, блокада и никакой свободы слова. В чем Россия обвиняет Украину

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Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины, обвинив ее в нарушении прав человека. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем конкретно Россия обвиняет Украину.

Документ затрагивает события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Как отмечается в пояснительном документе ГП РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

Убийства и похищения

Жалоба касается гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми, в том числе на майдане, в Одессе и Донбассе. Силовой захват власти в Киеве, сопровождавшийся более чем сотней жертв, перерос в националистический террор на Украине, войну в Донецкой и Луганской областях с тысячами жертв среди мирных жителей, в том числе детей, а также десятками тысяч разрушенных жилых домов, административных зданий и объектов критически важной гражданской инфраструктуры.

— Власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли и покрывали их на протяжении более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование указанных преступлений, что зафиксировано в многочисленных докладах международных организаций и их уполномоченных представителей, — говорится в документе.

Кроме того, с апреля 2014 года похищения жителей Донецкой и Луганской областей, пытки над людьми превратились в массовую практику Службы безопасности Украины и вооруженных сил. Помимо этого, Москва в рамках жалобы вменяет Украине гибель людей при обстрелах сопредельной территории России.

— В период с июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан — местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России, — отмечается в документе.

Никакой свободы слова

Москва обвиняет Украину и в подавлении свободы слова, и в преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов. Указы экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ незаконны и нарушают Конвенцию Совета Европы.

— С 2014 года по настоящее время украинскими властями осуществляется физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. Их убивают, жестоко избивают, незаконно похищают, захватывают в качестве заложников, преследуют и запугивают по политическим основаниям в случае распространения правдивой информации о политической ситуации в стране, критики украинских дискриминационных законов, освещения фактов убийств и причинения ранений мирному населению, в том числе детям, в ходе неизбирательного обстрела на территории Донецкой и Луганской областей, а также иной неугодной Украине информации, — говорится в документе.

Кроме того, Россия жалуется на дискриминацию русскоговорящего населения и вытеснение русского языка. С приходом к власти националистически настроенного правительства на Украине проводится административная практика, касающаяся широкомасштабной дискриминации русскоязычного населения, намеренного и постоянного подавления таких людей в стране и вытеснения использования русского языка в обществе.

— С 2014 года украинские власти увольняли и продолжают увольнять из образовательных учреждений преподавателей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, философии и так далее) в том числе за использование ими русского языка или высказывание критики в адрес украинских властей, оставляя их без работы и средств к существованию, вынуждая эмигрировать в Россию, — говорится в документе.

Дискриминация и блокада

Жалоба затрагивает и дискриминацию российских компаний и предпринимателей на территории Украины. Из-за политических преследований, введения санкций украинскими властями ряду крупных российских компаний энергетического, банковского и телекоммуникационного секторов пришлось прекратить работу на украинском рынке, в связи с чем им причинен существенный материальный ущерб.

Кроме того, Россия обвиняет Украину в лишении жителей юго-востока страны возможности участвовать в выборах. Решение этих регионов, население которых, по данным переписи 2001 года, составляло более семи миллионов человек, не учитывается. Они лишены возможности голосовать за кандидатов, а также выбирать представителей от своих округов.

Помимо этого, Москва отметила и водную блокаду Крыма. В апреле 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла трансграничную реку и подачу пресной воды на полуостров. Украина сделала это без предупреждения. Такое действие повлекло для жителей Крыма крайне негативные последствия гуманитарного, экологического и экономического характера.

— Перекрытие канала жизнеобеспечения Крымского полуострова имело своей целью моральное давление на местных жителей полуострова и их понуждение из-за опасения за жизнь и здоровье свои и своих близких к изменению политической позиции большинства населения, высказавшего свое мнение на референдуме в марте 2014 года. Фактически речь идет о мести за выражение политической позиции сотен тысяч жителей, — отмечается в документе.

MH17

Москва обвиняет Украину в крушении малайзийского лайнера Boeing 777 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, несмотря на активные боевые действия в Донбассе. Авиалайнер потерпел крушение 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Расследование причин крушения лайнера продолжается до сих пор. Как говорится в документе, Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию.

— Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17, а также за причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства, — говорится в документе.

Дипломаты под угрозой

Кроме того, жалоба касается нападений на российские дипломатические, консульские и другие представительства. Жизни и здоровью российских дипломатов постоянно угрожает опасность. Агрессивно настроенные нападающие врываются в здания, вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, используемыми в качестве оружия.

— Зафиксированы случаи избиения российских дипломатических сотрудников, высказывания в их адрес угроз и оскорблений, забрасывания зданий российских загранучреждений камнями брусчатки, бутылками с зажигательной смесью, дымовыми шашками, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, выведения из строя камер систем видеонаблюдения, уничтожения или повреждения дипломатического служебного автотранспорта, — отмечается в документе.

Россия требует от Украины прекратить водную блокаду Крыма, прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.