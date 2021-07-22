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Режиссер открытия Олимпиады в Токио покинул свой пост из-за шутки про Холокост

София Долганова

Общество
Режиссер открытия Олимпиады в Токио покинул свой пост из-за шутки про Холокост
Фото: Pixabay

Режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Токио — 2020, 48-летний Кентаро Кобаяси покинул свой пост из-за шутки про Холокост, озвученной им в 1998 году. Об этом в четверг, 22 июля, заявила глава оргкомитета Сэйко Хасимото.

По словам Хасимото, Кобаяси попросил прощения за свое высказывание и по собственному желанию решил уйти с поста режиссера открытия Олимпиады.

— Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения, — озвучила заявление режиссера председатель оргкомитета.

Причиной разгоревшегося скандала стало появление в Twitter сценического выступления Кобаяси, которое было снято в 1998 году. На данных кадрах демонстрируется, как он хочет «поиграть в Холокост» и разбрасывает бумажных человечков, олицетворяющих жертв геноцида. После распространения ролика пользователи Сети начали призывать режиссера к отставке, комментирует ТАСС.

Это уже не первый скандал, связанный с организаторами Олимпиады в Токио. 4 февраля глава организационного комитета «Токио — 2020», бывший премьер-министр Японии Есиро Мори попросил прощения за сексистские высказывания в отношении женщин в спортивных комитетах и федерациях и подал в отставку.

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