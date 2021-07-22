Минздрав назвал частые осложнения после коронавируса

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Около 20–30 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, могут столкнуться с таким осложнением, как тромбоз. Об этом следует из памятки Министерства здравоохранения России для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

— Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30 процентов, одышка 31,7 процент, кашель 13,5 процента, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7 процента, — цитирует документ РИА Новости.

Проявление других симптомов встречается гораздо реже, отметили в памятке.

Своевременно выявить изменения после перенесенного заболевания позволит углубленная диспансеризация, которая стартовала для этого с 1 июля.

Для прохождения ее в поликлинике по месту прикрепления потребуется паспорт и полис.

Медики из Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии заявили, что антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года.

До этого сообщалось, что бразильский штамм коронавирусной инфекции выявили на территории Российской Федерации. Он, как и штамм «дельта», является более опасным. Отмечается, что оба указанных штамма относятся к категории «вызывающих озабоченность» из-за своей заразности и способности понижать эффективность антител в человеческом организме.