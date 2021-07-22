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Финские врачи доказали, что антитела к COVID-19 могут сохраняться более года

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Финские врачи доказали, что антитела к COVID-19 могут сохраняться более года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года. Об этом в четверг, 22 июля, рассказали медики из Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.

Результаты 97 процентов участников исследования национального института показали антитела IgG спустя год после болезни. Данный вид антител указывает на пиковый белок коронавируса.

— Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения, — говорится в сообщении.

При этом представитель THL Мерит Мелин уточнил, что антитела сохраняются в организме человека, если изначальное количество антител было большим.

Кроме того, эксперты изучили влияние антител на новые штаммы коронавируса. Так, мутация коронавируса «альфа» влияла на COVID-19 на уровне «немного ниже», а мутации «бета» и «дельта» — на уровне «значительно ниже».

До этого сообщалось, что бразильский штамм коронавирусной инфекции выявили на территории Российской Федерации. Он, как и штамм «дельта», является более опасным. Отмечается, что оба указанных штамма относятся к категории «вызывающих озабоченность» из-за своей заразности и способности понижать эффективность антител в человеческом организме.

В начале июля исследователи обнаружили три новых варианта бразильского штамма. По данным бразильских ученых, новые варианты мутации могут начать распространяться в ближайшее время в разных регионах страны.

Согласно данным ВОЗ, список «вызывающих озабоченность» вариантов коронавируса состоит из четырех мутаций SARS-CoV-2: из британского, бразильского, южноафриканского и индийского штаммов.

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