Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Идеальная фигура»: Юлия Ковальчук покрасовалась перед зеркалом в бикини

Юлия Курганова

Общество
«Идеальная фигура»: Юлия Ковальчук покрасовалась перед зеркалом в бикини
Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

Певица Юлия Ковальчук в личном блоге Instagram показала свои формы во всей красе, облачившись в бикини-бандо ярко-розового оттенка. Артистка разместила видео, где она красуется перед зеркалом в своем доме.

Звезда послала подписчикам воздушные поцелуи.

— Немного поцелуев вам от меня, — подписала пост знаменитость.

Поклонники восхитились прекрасной формой певицы и засыпали ее комплиментами.

«Юля, прелесть»; «Классная форма, так держать»; «Хороша же»; «Фигура — супер!»; «Какой сочный купальник»; «Юля, вы прекрасны», «Идеальная фигура», — похвалили звезду пользователи.

Ковальчук рассказала, как ей удается всегда быть в хорошей форме. Она назвала новое упражнении для ягодиц.

Юлия Ковальчук замужем за певцом Алексеем Чумаковым. Они сыграли свадьбу в 2013 году. А три года назад супруги стали родителями. В октябре 2017 года у них родилась дочь Амелия.

Читайте также:
Юлия Ковальчукбикинипоклонники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте