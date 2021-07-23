«Идеальная фигура»: Юлия Ковальчук покрасовалась перед зеркалом в бикини

Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

Певица Юлия Ковальчук в личном блоге Instagram показала свои формы во всей красе, облачившись в бикини-бандо ярко-розового оттенка. Артистка разместила видео, где она красуется перед зеркалом в своем доме.

Звезда послала подписчикам воздушные поцелуи.

— Немного поцелуев вам от меня, — подписала пост знаменитость.

Поклонники восхитились прекрасной формой певицы и засыпали ее комплиментами.

«Юля, прелесть»; «Классная форма, так держать»; «Хороша же»; «Фигура — супер!»; «Какой сочный купальник»; «Юля, вы прекрасны», «Идеальная фигура», — похвалили звезду пользователи.

Ковальчук рассказала, как ей удается всегда быть в хорошей форме. Она назвала новое упражнении для ягодиц.

Юлия Ковальчук замужем за певцом Алексеем Чумаковым. Они сыграли свадьбу в 2013 году. А три года назад супруги стали родителями. В октябре 2017 года у них родилась дочь Амелия.