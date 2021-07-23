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Директор ЦРУ заявил, что Россия могла отравить дипломатов США

Юлия Курганова

Политика
Директор ЦРУ заявил, что Россия могла отравить дипломатов США
Фото: youtube.com

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс сказал, что за случаями внезапного ухудшения самочувствия американских дипломатов — так называемый «гавайский синдром» — может стоять Москва.

— Может быть, в плохом самочувствии сотрудников дипмиссий виновата Россия. Но, честно, я не могу предполагать, пока мы не придем к более определенным выводам о том, кто это был. Здесь есть некоторое число возможностей, — сообщил он в четверг, 22 июля, в эфире радио NPR.

Бернс отметил, что удвоил усилия, которые направлены на поиск причины таинственного синдрома. Он сделает все, чтобы найти виновников инцидента.

Также глава ЦРУ рассказал, что с 2016 года среди американского правительства и по всему миру были выявлены около двухсот случаев «гаванского синдрома». Он добавил, что специалисты связывают эти инциденты с воздействием направленной энергии. Таким образом, круг подозреваемых, которые могли бы использовать подобную технологию и имели бы возможность сделать это не в одной части мира, сужается, подчеркнул Бернс.

«Гавайский синдром» включает в себя мигрень, головокружение и потерю памяти. Впервые такие симптомы были зафиксированы в 2016 году в посольстве США в Гаване. С тех пор там на данный синдром пожаловались более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60 процентов сотрудников своего посольства в Гаване, а потом потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипмиссии в Вашингтоне.

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