Железнодорожный мост из-за дождей обрушился на Транссибе в Забайкальском крае
Сильные дожди в Забайкальском крае в пятницу, 23 июля, стали причиной обрушения железнодорожного моста на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Происшествие случилось в 09:00 (03:00 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.
В настоящее время на место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.
Из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда № 12 сообщением Самара — Владивосток.
Очередные паводки в Забайкальском крае начались в четверг, 22 июля. По последней информации, подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.
18 июля режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков. К усложнению паводковой обстановки привели продолжительные интенсивные осадки в районах края.