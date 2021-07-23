Железнодорожный мост из-за дождей обрушился на Транссибе в Забайкальском крае

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Сильные дожди в Забайкальском крае в пятницу, 23 июля, стали причиной обрушения железнодорожного моста на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось в 09:00 (03:00 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

В настоящее время на место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда № 12 сообщением Самара — Владивосток.

Очередные паводки в Забайкальском крае начались в четверг, 22 июля. По последней информации, подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

18 июля режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков. К усложнению паводковой обстановки привели продолжительные интенсивные осадки в районах края.