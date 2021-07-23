Москвичи сэкономили около 600 миллионов рублей благодаря билету «Единый»

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Покупка билета «Единый» позволила сэкономить пассажирам московского транспорта около 600 миллионов рублей с начала этого года. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве рассказали, что билет «Единый» на 30 дней — самый популярный вариант проездного. За этот год его уже приобрели свыше двух миллионов раз.

— С начала года при покупке билета «Единый» на 30 дней пассажиры сэкономили уже более 585 миллионов рублей, — заявил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Заместитель мэра уточнил, что данный вариант проезда более выгодный в сравнении с ежедневной оплатой по тарифу «Кошелек».

Тариф «Единый» также доступен на 90 и 365 дней. Данный билет можно приобрести офлайн в кассах метро, а также онлайн в приложении «Метро Москвы». В последнем случае билет также можно привязать к карте «Тройка», передает Интерфакс.

Недавно стало известно, что пассажиры московского метро стали чаще выбирать бесконтактную оплату проезда. За 10 лет очереди в кассы сократились в 3,3 раза. Среднее время ожидания теперь составляет 1,5 минуты вместо 5 минут, наблюдавшихся в то время.