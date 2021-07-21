Половина пассажиров столичного метро оплачивает проезд бесконтактным способом

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Пассажиры московского метро стали чаще выбирать бесконтактную оплату проезда. За 10 лет очереди в кассы сократились в 3,3 раза. Среднее время ожидания теперь составляет 1,5 минуты вместо 5 минут, наблюдавшихся в то время.

У москвичей на выбор более 10 способов оплаты проезда. Это можно даже сделать удаленно, пополнив баланс карты «Тройка» через приложение «Метро Москвы» с помощью любой банковской карты.

Развитие билетной системы привело к увеличению бесконтактных платежей. В 2021 году доля такой оплаты составили уже 50 процентов, а в 2019-м, который был до пандемии коронавирусной инфекции, она составляла 35 процентов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он заявил, что до конца этого года в Москве введут еще два способа оплаты проезда: виртуальную «Тройку» и Face Pay.

Помимо этого, оптимизировали и уже существующие способы оплаты. Производительность одного кассира выросла в два раза, а пассажиры тратят на покупку билета в кассе в среднем всего 25 секунд. Увеличилось и количество автоматов по продаже билетов: теперь их около 2 тысяч, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Столичная подземка сильно изменилась за последние годы. Специально для москвичей был составлен топ-10 инноваций и улучшений, которые реализовали в метро.