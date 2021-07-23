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Курс рубля начал умеренно снижаться на фоне дешевеющей нефти

Полина Долганова

Экономика
Курс рубля начал умеренно снижаться на фоне дешевеющей нефти
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс рубля умеренно снижается из-за нефти, которая дешевеет, в пятницу, 23 июля. Информация следует из данных Московской биржи.

Расчетами на завтра курс доллара повысился на 9 копеек и составил 73,79 рубля. Курс евро вырос на 10 копеек — до 86,85 рубля.

Стоимость нефти Brent на утро 23 июля потеряла 0,35 процента и составила 73,53 доллара за баррель.

В Топливном союзе оценили вероятность падения цен на бензин до 20 рублей за литр. Укрепление курса рубля является не единственным фактором, способным повлиять на снижение стоимости бензина. Выручку получают экспортирующие компании. Об этом заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По мнению эксперта, в ближайшем времени стоимость бензина не будет снижаться. Григорий Баженов предположил, что в сложившейся ситуации топливо не может иметь цену 20 рублей за литр.

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