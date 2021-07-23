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Памятник Булату Окуджаве в Теплом Стане отреставрируют

Илья Ашуров

Город
Памятник Булату Окуджаве в Теплом Стане отреставрируют
Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия
Россия, Москва, улица Академика Бакулева, 20 Карта всех событий

Памятник знаменитому барду Булату Окуджаве в столичном районе Теплый Стан отреставрируют. К работам преступят в 2022 году после исследования монумента и разработки проектной документации.

Памятник был установлен в 2007 году перед зданием школы № 109, расположенной на улице Академика Бакулева, дом 20. В столице есть еще один памятник Окуджаве. Он был открыт в 2002 году и находится недалеко от Арбата, в Плотниковском переулке. Интересно, что обе бронзовые скульптуры выполнил скульптор Георгий Франгулян. При этом бард в каждом монументальном воплощении представлен по-разному.

— Если в арбатском переулке мы видим задумчивого и серьезного Окуджаву, одиноко прогуливающегося по городу, то на школьном дворе представлен другой образ поэта. Он вдохновлен, полон надежд и мечтаний. Бард стоит прямо в легко накинутом на плечи пиджаке, рядом с ним — его гитара, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Также глава ведомства отметил, что в ходе обследования монумента специалисты зафиксируют все повреждения, после чего будет представлен проект реставрационных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В четверг, 22 июля, в Мосгорнаследии рассказали о планах реставрации старинных княжеских палат в Басманном районе столицы.

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